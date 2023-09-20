Число жертв в Купянске возросло до восьми, — Синегубов

Спасатели работают на месте удара ракеты. Фото: Олег Синегубов / Telegram

На месте взрыва в Купянске завершились оперативные работы экстренных служб. Во время поисков были обнаружены тела еще двух погибших.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Спасателями были обнаружены тела еще 2 погибших гражданских мужчин. Общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек – 6 мужчин и 2 женщины.

"2 погибших — волонтеры, которые эвакуировали людей. Оккупанты цинично нанесли удар ракетой "Гром-Е1". В настоящее время правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления", — рассказывает глава области.

Прокуратура открыла уголовное производство по поводу очередного нарушения россиянами законов и обычаев войны.

Напомним, что 19 сентября российские войска нанесли удар по городу Купянск. Оккупанты обстреляли автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.

Впоследствии в прокуратуре сообщили, что россияне нанесли удар по Купянску гибридной ракетой "Гром-Е1". Она создана на базе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения "Гром-Е1" может составлять 120 км.