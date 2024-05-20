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Кількість жертв удару Росії по Харківщині зросла — водолази знайшли тіло чоловіка

20 травня 2024 14:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кількість жертв удару Росії по Харківщині зросла — водолази знайшли тіло чоловіка
Наслідки ракетного удару. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни у неділю, 19 травня, двічі вдарили по базі відпочинку на Харківщині. Станом на сьогодні кількість жертв атаки зросла до семи осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 20 травня.

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Водолазні бригади ДСНС у Черкаській Лозовій, що на Харківщині, знайшли частини тіла чоловіка. Ідентифікація особи триває. Загальна кількість померлих через атаку ворога на базу відпочинку досягла семи осіб. Серед загиблих — вагітна жінка. Травми отримали 28 осіб.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 травня росіяни обстріляли Харківщину. Сталося влучання по території, де відпочивали місцеві жителі.

Згодом загарбники вдруге вдарили по місцю, де вже працювали рятувальники на Харківщині. Повідомлялося, що серед постраждалих є поліцейський та медик, які приїхали на виклик, щоб надати допомогу.

Сьогодні, 20 травня, у Харкові оголошено днем жалоби

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