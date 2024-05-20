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Число жертв удара России по Харьковщине возросло — водолазы нашли тело мужчины

20 мая 2024 14:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Число жертв удара России по Харьковщине возросло — водолазы нашли тело мужчины
Последствия ракетного удара. Фото: Олег Синегубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в воскресенье, 19 мая, дважды ударили по базе отдыха в Харьковской области. По состоянию на сегодняшний день количество жертв атаки возросло до семи человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 20 мая.

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Водолазные бригады ГСЧС в Черкасской Лозовой Харьковской области нашли части тела мужчины. Идентификация личности продолжается. Общее количество умерших из-за атаки врага на базу отдыха достигло семи человек. Среди погибших — беременная женщина. Травмы получили 28 человек.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 19 мая россияне обстреляли Харьковщину. Произошло попадание по территории, где отдыхали местные жители.

Впоследствии захватчики вторично ударили по месту, где работали спасатели на Харьковщине. Сообщалось, что среди пострадавших есть полицейский и медик, которые приехали на вызов, чтобы оказать помощь.

Сегодня, 20 мая, в Харькове объявлен днем траура.

война
Харьков
Украина
Харьковская область
Олег Синегубов
война в Украине
ракетный удар
погибшие

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