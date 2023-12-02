Коли добудують підземну школу в Харкові — Терехов назвав термін

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот з відео

У Харкові почали будувати підземну школу через обмеженість можливостей метрополітену. Мер міста Ігор Терехов назвав терміни, коли завершиться будівництва.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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Міський голова Харкова пояснив, що мешканці міста скептично ставилися до ідеї навчання в підземці, але кількість учнів такої школи зросла з 800 до 2108.

"І попит дуже великий, бо всі побачили, що це дуже важливий момент. Але є певні можливості метрополітену, які ми використовуємо, і вони вже дуже обмежені. І ми розпочали будувати справжню школу під землею", — сказав мер.

За його словами, завершити будівництво такої школи планується у січні, бо це "дуже важливо для мешканців Харкова".

Зазначимо, що з початку навчального року у Харкові розпочала свою роботу "метрошкола".

Ми писали, що 30 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Харків. Голова держави побував у міській підземній школі та поспілкувався зі школярами.

Крім того, Зеленський провів важливу нараду 30 листопада. Під час неї обговорювалося забезпечення безпеки школярів для навчання у змішаному форматі.