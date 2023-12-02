Когда достроят подземную школу в Харькове — Терехов назвал сроки

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот с видео

В Харькове начали строить подземную школу из-за ограниченности возможностей метрополитена. Мэр города Игорь Терехов назвал сроки, когда завершится строительство.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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Городской голова Харькова объяснил, что жители города скептически относились к идее обучения в подземке, но количество учащихся такой школы выросло с 800 до 2108.

"И спрос очень большой, потому что все увидели, что это очень важный момент. Но есть определенные возможности метрополитена, которые мы используем, и они уже очень ограничены. И мы начали строить настоящую школу под землей", — сказал мэр.

По его словам, завершить строительство такой школы планируется в январе, потому что это "очень важно для жителей Харькова".

Отметим, что с начала учебного года в Харькове начала свою работу "метрошкола".

Мы писали, что 30 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьков. Глава государства побывал в городской подземной школе и пообщался со школьниками.

Кроме того, Зеленский провел важное совещание 30 ноября. В ходе нее обсуждалось обеспечение безопасности школьников для обучения в смешанном формате.