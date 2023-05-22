Коли школярі Харківщини повернуться за парти офлайн

Пошкоджена школа внаслідок ворожих обстрілів у смт. Старому Салтові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

На Харківщині закінчується другий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. Цього року в регіоні дистанційно навчалися 240 998 школярів. Водночас Харківська область уже готується до наступного навчального року, зокрема розглядають варіант відкриття шкіл.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту науки та освіти Харківської ОВА Олексій Литвинов.

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Про ймовірність відкриття шкіл у Харківській області розповів Олексій Литвинов. Наразі розглядаються навчальні заклади Лозівського, Красноградського та північної частини Богодухівського району.

"Є певні безпекові умови, які в цих громадах покращуються набагато більше, ніж навіть у самому Харкові. Є величезний запит з боку населення на відкриття шкіл", — заявив Литвинов.

Наразі розглядаються всі можливі варіанти, навіть по Харкову. Одним із найважливіших напрямів цієї роботи є облаштування навчальних закладів повноцінними укриттями відповідно до актуальних державних будівельних норм.

Пошкоджені та зруйновані школи

Близько 40% закладів освіти Харківщини постраждали від російських обстрілів — це близько 500 навчальних закладів. Понад сорок з них повністю зруйновані. Сьогодні в освітніх установах уже частково проводять відновлювальні роботи. За сприяння начальника Харківської ОВА до ремонтів долучаються міжнародні партнери та гуманітарні організації. Проте масштабну відбудову можна буде розпочинати, коли будуть відповідні безпекові умови.

Воронка, що утворилася біля школи після обстрілу міста російськими військами, у місті Чугуїв Харківської області. Фото Марієнко Андрій / УНІАН

Збільшення кількості школярів

Дедалі збільшується кількість дітей, які повертаються до Харкова і майже всіх громад області, за винятком прикордонних територій.

"Якщо минулого року у нас було на 1 вересня майже 240 тисяч школярів всіх категорій, то, сподіваємося, що цього року їх буде на 10%-12% більше. Але все-таки цифри будемо мати на початку вересня", — сказав Олексій Литвинов.

Негативною ситуація залишається у Куп’янському та частинах Ізюмського, Чугуївського і Харківського районів. Це ті райони, що сильно постраждали під час окупації або розташовуються поряд із кордоном РФ. До того ж, у Куп’янському районі триває примусова евакуація дітей разом з батьками.

Нагадаємо, що у Харкові діти станцювали вальс на руїнах знищеної обстрілами школи №17. Російські окупанти двічі обстрілювали цей навчальний заклад.

Також ми розповідали, що на Харківщині завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося.