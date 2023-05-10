На Харківщині евакуювали дітей з громад, що перебувають під обстрілами

Евакуація дітей у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Сьогодні завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося.

Про це у себе у Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Минулої доби евакуювали останніх 18 дітей з Дворічанської громади. Усього з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 дітей.

Усі діти разом з батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах Харківщини. Частина сімей живе у родичів, ті, хто потребував житла, були безкоштовно розселені в гуртожитках.

"Зараз з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники. Усім сім'ям надається гуманітарна та матеріальна допомога", — розповідає голова Харківської ОВА.

Евакуація дітей у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Також Олег Синєгубов подякував органам місцевого самоврядування, правоохоронцям, волонтерським та благодійним організаціям, усім, хто допомагав в евакуації та зараз допомагає людям.

Нагадаємо, що протягом останніх двох тижнів вдалося вивезти 50 сімей з дітьми з Куп’янського району, який перебуває під постійними ворожим вогнем. Деякі родини доводиться примусово вивозити з-під обстрілів.