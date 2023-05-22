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Когда школьники Харьковской области вернутся за парты офлайн

22 мая 2023 16:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Когда школьники Харьковщины вернутся за парты офлайн
Поврежденная школа в результате вражеских обстрелов в пгт. Старый Салт. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области заканчивается второй учебный год в условиях полномасштабной войны. В этом году в регионе дистанционно обучалось 240 998 школьников. В то же время Харьковская область уже готовится к следующему учебному году, в частности, рассматривают вариант открытия школ.

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента науки и образования Харьковской ОВА Алексей Литвинов.

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О вероятности открытия школ в Харьковской области рассказал Алексей Литвинов. В настоящее время рассматриваются учебные заведения Лозовского, Красноградского и северной части Богодуховского района.

"Есть определенные условия безопасности, которые в этих общинах улучшаются гораздо больше, чем даже в самом Харькове. Есть огромный запрос со стороны населения на открытие школ", — заявил Литвинов.

В настоящее время рассматриваются все возможные варианты, даже по Харькову. Одним из важнейших направлений этой работы является устройство учебных заведений полноценными укрытиями в соответствии с актуальными государственными строительными нормами.

Повреждены и разрушены школы

Около 40% учебных заведений Харьковской области пострадали от российских обстрелов — это около 500 заведений. Более сорока из них полностью разрушены. Сегодня в образовательных учреждениях уже частично проводятся восстановительные работы. При содействии начальника Харьковской ОВА к ремонтам приобщаются международные партнеры и гуманитарные организации. Однако масштабное восстановление можно будет начинать, когда будут соответствующие условия безопасности.

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Воронка, которая образовалась возле школы после обстрела города российскими войсками, в городе Чугуеве Харьковской области. Фото Мариенко Андрей / УНИАН

Увеличение количества школьников

Все увеличивается количество детей, возвращающихся в Харьков и почти все громады области, за исключением приграничных территорий.

"Если в прошлом году у нас было на 1 сентября почти 240 тысяч школьников всех категорий, то, надеемся, что в этом году их будет на 10%-12% больше. Но все же цифры будем иметь в начале сентября", — сказал Алексей Литвинов.

Негативной ситуация остается в Купянском и частях Изюмского, Чугуевского и Харьковского районов. Это те районы, которые сильно пострадали во время оккупации или находятся рядом с границей РФ. К тому же, в Купянском районе продолжается принудительная эвакуация детей вместе с родителями.

Напомним, что в Харькове дети станцевали вальс на руинах уничтоженной обстрелами школы №17. Российские оккупанты дважды обстреливали это учебное заведение.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области завершили эвакуацию детей из Великобурлукской, Ольхуватской, Дворичанской и Петропавловской громад Харьковщины, которые постоянно находятся под обстрелами. Больше детей в этих опасных регионах не осталось.

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