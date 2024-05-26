Командир батальону ЗСУ попередив про надскладну ситуацію поблизу Вовчанська

Вовчанськ після обстрілів. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Ситуація біля міста Вовчанськ Харківської області надзвичайно складна. Сили оборони докладають усіх зусиль, аби її стабілізувати.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" в суботу, 25 травня, розповів командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

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За словами Федоренка, ворог розуміє, що Вовчанськ є пріоритетним напрямком, адже у разі заволодіння цим місто можна буде сформувати достатньо вдалий плацдарм для проходження в тил українських військ.

"Противник посилив свою активність на Купʼянському напрямку — намагається тиснути з двох сторін одночасно", — додав Федоренко.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 травня, російські загарбники розпочали наступ на півночі Харківській області. Журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що в перший день наступу окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

За словами Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, станом на 23 травня у Вовчанську тривають вуличні бої. Ворог зазнав великих втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

Також ми повідомляли про те, що у зведенні Генштабу за 24 травня йдеться про частковий успіх росіян на Куп'янському напрямку, однак Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.