Окупанти розпочали наступ на Харківському напрямку та захопили чотири селища, — журналіст

Український танк. Фото: Міноборони

Російські окупанти у п'ятницю, 10 травня, перетнули лінію державного кордону з Харківською областю. На прикордонні ворогу вдалося захопити чотири населених пункти.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

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"Вночі російські війська силами до чотирьох-п'яти батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища — Стрілече, Красне, Пильне, Борисівку", — йдеться у повідомленні.

За словами Бутусова, на інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Він зазначив, що найбільшим із захоплених населених пунктів є Стрілече — район за виключенням цього селища був фактично сірою зоною, а лінія оборони там не була розгорнута. Через це ворогу вдалося створити плацдарм завширшки до 10 км та завглибшки до 5 км на території України.

Так, загальна площа захопленої території становить понад 30 квадратних кілометрів, що близько 40 км від Харкова.

"Дії росіян не стали раптовими для українського командування. Але чому ворогу вдалося так швидко силами піхоти захопити таку значну територію — велике питання", — написав журналіст.

Плани РФ щодо наступу

Він зауважив, що сили нерівні: тактичні резерви України діють з глибини, тому що росіяни мають перевагу у кількості розвідувальних дронів та засобів ураження.

Однак українським захисникам вдалося призупинити подальший наступ противника завдяки розгортанню військ та завданню вогневого ураження по ньому.

"Організація оборони на деяких ділянках була ефективною, а на ділянці Стрілече — неефективною. Тому російські війська намагаються просуватись далі. Ворога провокує слабкість. Бронетехніка здійснила підвоз піхоти на російській території, але на нашу територію на початку атаки не заходила", — зауважив Бутусов.

На його думку, зараз бронетехніка РФ буде заходити для підтримки подальших дій піхоти, яка просувається повільно окремими групами.

Крім того, росіяни перетнули кордон у районі Вовчанська. На цей час вони створили плацдарм для подальших дій, але сил для швидкого розгортання масштабного наступу саме на Харків немає.

За словами журналіста, розвиток подій залежатиме від дій наших військ: якщо росіяни зазнають великих втрат та зустрінуть опір, вони не підуть далі й будуть закріплятись на захопленій ділянці, в іншому випадку вони почнуть захоплювати інші ділянки вздовж кордону.

"На цей момент російський наступ не створює загрози безпосередньо для Харкова, загрози швидкого захоплення міста не існує. Для захисту Харкова наше командування зосередило значні сили", — додав він.

Однак ситуація становить небезпеку у майбутньому та вимагає швидких і професійних дій українського командування, щоб перехопити тактичну ініціативу.

Скриншот допису Бутусова

Скриншот допису Бутусова

Раніше Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про нову хвилю наступу росіян на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої.

Також ми писали, що російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ.