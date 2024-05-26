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Командир батальона ВСУ предупредил о сверхсложной ситуации вблизи Волчанска

26 мая 2024 07:46
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Командир батальона ВСУ предупредил о сверхсложной ситуации вблизи Волчанска
Волчанск после обстрелов. Фото: Константин и Влада Либеровы
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Ситуация возле города Волчанск Харьковской области очень сложная. Силы обороны прилагают все усилия, чтобы ее стабилизировать.

Об этом в эфире телеканала "Ми — Україна" в субботу, 25 мая, рассказал командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

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По словам Федоренко, враг понимает, что Волчанск является приоритетным направлением, ведь в случае овладения этим городом можно будет сформировать достаточно удачный плацдарм для прохождения в тыл украинских войск.

"Противник усилил свою активность на Купянском направлении — пытается давить с двух сторон одновременно", — добавил Федоренко.

Напомним, в пятницу, 10 мая, российские захватчики начали наступление на севере Харьковской области. Журналист Юрий Бутусов сообщал, что в первый день наступления оккупантам удалось захватить четыре поселка на приграничье — Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовку.

По словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, по состоянию на 23 мая в Волчанске продолжаются уличные бои. Враг понес большие потери в личном составе штурмовых подразделений.

Также мы сообщали о том, что в сводке Генштаба за 24 мая говорится о частичном успехе россиян на Купянском направлении, однако Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Харьковская область
война в Украине
военнослужащие
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