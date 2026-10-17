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Головна Харків Командувач Нацгвардії: просунутися до Харкова Росія не зможе

Командувач Нацгвардії: просунутися до Харкова Росія не зможе

Ua ru
17 жовтня 2026 22:32
Ексклюзив
Загрози наступу на Харків немає: Півненко розповів про ситуацію на фронті facebook.com/OleksandrPivnenko
Командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що наразі немає безпосередньої загрози Харкову. За його словами, противник не зможе просунутися в бік міста. Крім того, він заявив, що ситуація на фронті стабілізується.

Про це Олександр Півненко розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Загроза вторгнення РФ для Харкова та ситуація на фронті

Півненко зазначив, що безпосередньої загрози для міста немає, але є загроза від дронів, як і для всієї території України. За його словами, фізично противник нічого не здатен зробити в Харкові.

"Я вам скажу, в принципі, у нас по фронту непогані новини. У нас стабілізується все, побачите. Я не скажу за дрони-перехоплювачі, за дрони, які літають, "шахеди" — це взагалі інша історія, це історія повітряних сил, ППО. Там теж йдуть певні напрацювання. Я думаю, ми теж з часом стабілізуємося", — додав командувач НГУ.

Як писали Новини.LIVE, у Харкові перед судом постане 35-річний житель Кіровоградської області, якого підозрюють у підготовці теракту за грошову винагороду. За матеріалами слідства, чоловік винайняв у місті квартиру, де виготовив близько 12 кілограмів вибухової речовини. 

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Крім того, упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків і ще десять населених пунктів області. Для атак окупанти застосовували ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще десятки постраждали.

війна Харків дрони Росія НГУ Олександр Півненко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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