Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что в настоящее время непосредственной угрозы Харькову нет. По его словам, противник не сможет продвинуться в сторону города. Кроме того, он заявил, что ситуация на фронте стабилизируется.

Об этом Александр Пивненко рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Угроза вторжения РФ для Харькова и ситуация на фронте

Пивненко отметил, что непосредственной угрозы для города нет, но существует угроза со стороны дронов, как и для всей территории Украины. По его словам, физически противник ничего не способен сделать в Харькове.

"Я вам скажу, в принципе, у нас на фронте неплохие новости. У нас все стабилизируется, увидите. Я не буду говорить о дронах-перехватчиках, о летающих дронах, "шахедах" — это вообще другая история, это история воздушных сил, ПВО. Там тоже ведутся определенные разработки. Я думаю, мы тоже со временем стабилизируемся", — добавил командующий НГУ.

Как писали Новини.LIVE, в Харькове перед судом предстанет 35-летний житель Кировоградской области, которого подозревают в подготовке теракта за денежное вознаграждение. По данным следствия, мужчина снял в городе квартиру, где изготовил около 12 килограммов взрывчатого вещества.

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Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков и еще десять населенных пунктов области. Для атак оккупанты применяли ракеты и беспилотники. В результате обстрелов погибли два человека, еще десятки получили ранения.