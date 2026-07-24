Комунальні послуги у Харкові в серпні: тарифи для містян

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Із 1 серпня 2026 року для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Фіксовані ціни на електроенергію та газ продовжать діяти. Безкоштовним залишиться і проїзд у міському комунальному транспорті. Водночас деякі споживачі можуть зменшити витрати на електроенергію завдяки пільговому тарифу та двозонному лічильнику.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціна електроенергії

Для побутових споживачів вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за кВт·год. Для будинків і квартир з електроопаленням діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год. Він застосовується за умови, що місячне споживання не перевищує 2000 кВт·год. Якщо використано більше електроенергії, весь обсяг споживання оплачуватиметься за стандартною ціною.

Заощадити на електроенергії також можуть власники двозонних лічильників. У період із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф, за яким електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Скільки коштує газ

Для більшості побутових споживачів ціна природного газу в липні не зміниться. Вартість для харків'ян становитиме 7,96 грн за кубометр.

Проїзд без оплати

У Харкові й надалі діятиме безкоштовний проїзд у міському комунальному транспорті. Пасажирам не потрібно буде платити за поїздки в метро, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах. Водночас тариф у приватних маршрутках може змінюватися. На вартість проїзду впливають ціни на пальне, технічне обслуговування та інші витрати перевізників.

Як повідомляли Новини.LIVE, ініціатива голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5% сприяє подоланню бідності. Це доведено європейським досвідом.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 25 липня частина Індустріального району залишиться без електроенергії. Світло вимкнуть через невідкладні ремонтні роботи. Обмеження діятиме протягом десяти годин — із 8:00 до 18:00. Без електропостачання залишаться мешканці десятків вулиць, провулків та проїздів, а також селищ Затишшя і Плиткове.