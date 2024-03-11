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Концентрація нафтопродуктів у річках Харкова — яка наразі ситуація

11 березня 2024 08:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Концентрація нафтопродуктів у річках Харкова — яка наразі ситуація
Фахівці оглядають річку Немишля у Харкові. Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У річках Харків, Лопань та Уди на Харківщині концентрація нафтопродуктів поступово зменшується. У ХОВА не виключають можливість оновлення забрудненого ґрунту для покращення екологічної ситуації.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За даними Синєгубова, попередні висновки дослідження проб води не зафіксували потрапляння нафтопродуктів до джерел, що наближені до річок Харків, Немишля, Лопань, Уди та Сіверського Донець.

Зазначається, що спільно з профільними службами ними ОВА продовжує вживати необхідних заходів для ліквідації наслідків ворожого удару по Немишлянському району Харкова

"Одне з рішень можливих рішень, може бути оновлення забрудненого грунту", — пише очільник області. 

Нагадаємо, що після атаки нафтобази у Харкові витекло близько 3 тис. тонн нафти у річки регіону, серед яких Уди, Лопань, Немишля, Харків. Площа забруднення становить приблизно 780 тисяч кв. м. 

Тоді внаслідок нічної атаки російських дронів по Харкову сталися пожежі у 15 житлових будинках. Причиною займань став витік пально-мастильних матеріалів через влучання безпілотника.

Харків
екологічна катастрофа
річки
нафта
Олег Синєгубов
дрони

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