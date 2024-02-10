Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові евакуйовують пів сотні людей, зберігається небезпека повторного витоку палива, — Синєгубов arrow

У Харкові евакуйовують пів сотні людей, зберігається небезпека повторного витоку палива, — Синєгубов

10 лютого 2024 12:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові евакуйовують пів сотні людей, зберігається небезпека повторного витоку палива, — Синєгубов
Наслідки атаки дронів. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Харкову сталися пожежі у 15 житлових будинках. Причиною займань став витік пально-мастильних матеріалів через влучання безпілотника.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE в суботу, 10 лютого. 

Читайте також:

Удари дронів по Харкову

Влучання дронів відбулося в склад пально-мастильних матеріалів.

"Наразі евакуйовано близько 50 людей, врятовано фактично з полум'я чотири людини включно з дитиною", — сказав Синєгубов.

Через пожежі, викликані атакою безпілотників, було повністю знищено 15 житлових будинків. У них ідентифіковано сім тіл, п'ять з яких — сім'я, яка загинула в одному будинку.

За словами голови ОВА, причиною пожежі став витік палива — воно спалахнуло і вогняна суміш охопила чотири вулиці.

"У людей навіть не було шансу та часу вийти з житлових будинків. Одна сім'я намагалася врятуватися у ванній кімнаті, однак враховуючи обставини, не змогли й загинули на місці", — зауважив він.

Він додав, що зберігається небезпека повторного витоку палива, оскільки один резервуар ще повністю заповнений.

За словами речника ДСНС у Харківській області Євгена Василенка, площа займання склала 3700 кв. м. 

"Ворог завдав масованого удару безпілотними літальними апаратами по Шевченківському району. Влучання відбулися по житловому сектору, а також значно пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури", — зазначив він.

Рятувальники одразу прибули на місця загорянь.

Він уточнив, що на місці події працюють 200 рятувальників та 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки. 

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м.

Пізніше голова Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко розповів про пошкодження будівель у центрі.

Також ми писали, що рятувальники знаходять тіла загиблих внаслідок нічної атаки по Харкову. Зокрема, виявлено останки трьох дітей.

Харків
ДСНС
безпілотники
дрони
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі