У Харкові евакуйовують пів сотні людей, зберігається небезпека повторного витоку палива, — Синєгубов

Наслідки атаки дронів. Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Харкову сталися пожежі у 15 житлових будинках. Причиною займань став витік пально-мастильних матеріалів через влучання безпілотника.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE в суботу, 10 лютого.

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Влучання дронів відбулося в склад пально-мастильних матеріалів.

"Наразі евакуйовано близько 50 людей, врятовано фактично з полум'я чотири людини включно з дитиною", — сказав Синєгубов.

Через пожежі, викликані атакою безпілотників, було повністю знищено 15 житлових будинків. У них ідентифіковано сім тіл, п'ять з яких — сім'я, яка загинула в одному будинку.

За словами голови ОВА, причиною пожежі став витік палива — воно спалахнуло і вогняна суміш охопила чотири вулиці.

"У людей навіть не було шансу та часу вийти з житлових будинків. Одна сім'я намагалася врятуватися у ванній кімнаті, однак враховуючи обставини, не змогли й загинули на місці", — зауважив він.

Він додав, що зберігається небезпека повторного витоку палива, оскільки один резервуар ще повністю заповнений.

За словами речника ДСНС у Харківській області Євгена Василенка, площа займання склала 3700 кв. м.

"Ворог завдав масованого удару безпілотними літальними апаратами по Шевченківському району. Влучання відбулися по житловому сектору, а також значно пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури", — зазначив він.

Рятувальники одразу прибули на місця загорянь.

Він уточнив, що на місці події працюють 200 рятувальників та 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м.

Пізніше голова Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко розповів про пошкодження будівель у центрі.

Також ми писали, що рятувальники знаходять тіла загиблих внаслідок нічної атаки по Харкову. Зокрема, виявлено останки трьох дітей.