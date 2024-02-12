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Удар РФ по складу з паливом — у Харкові водойми забруднені нафтопродуктами

12 лютого 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар РФ по складу з паливом — у Харкові водойми забруднені нафтопродуктами
Вода з водойми у Харкові. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники 9 лютого вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів у Харкові. Внаслідок цього у водойми міста потрапили нафтопродукти.

Відповідні кадри поширюють в Telegram-каналах у понеділок, 12 лютого.

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На відео вода у річці має чорний колір та подекуди видно різнокольорові плями, що свідчить про наявність у ній нафтопродуктів.

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції у Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становила 3700 кв. м.

Внаслідок нічної атаки по місту у приватному будинку загинула ціла сім'я. У коридорі будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.

Загалом у Харкові через витік пально-мастильних матеріалів внаслідок влучання безпілотника вщент згоріли 15 житлових будинків

11 лютого у місті оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відомо про сім жертв та 57 поранених.

Харків
безпілотники
нафта
війна в Україні
атака

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