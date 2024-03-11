Концентрация нефтепродуктов в реках Харькова — какая ситуация сейчас

Специалисты осматривают реку Немышля в Харькове. Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области / Facebook

В реках Харьков, Лопань и Уды в Харьковской области концентрация нефтепродуктов постепенно уменьшается. В ХОВА не исключают возможность обновления загрязненной почвы для улучшения экологической ситуации.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Нефть в реке Харькова

По данным Синегубова, предварительные выводы исследования проб воды не зафиксировали попадание нефтепродуктов в источники, приближенные к рекам Харьков, Немышль, Лопань, Уды и Северский Донец.

Отмечается, что совместно с профильными службами ОВА продолжает принимать необходимые меры для ликвидации последствий вражеского удара по Немышлянскому району Харькова.

"Одним из решений возможных решений может быть обновление загрязненной почвы", — пишет глава области.

Напомним, что после атаки нефтебазы в Харькове вытекло около 3 тыс. тонн нефти в реки региона, среди которых Уды, Лопань, Немышля, Харьков. Площадь загрязнения составляет около 780 тыс. кв. м.

Тогда в результате ночной атаки российских дронов по Харькову произошли пожары в 15 жилых домах. Причиной возгораний стала утечка горюче-смазочных материалов из-за попадания беспилотника.