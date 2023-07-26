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Краще ніж минулоріч: на Харківщини намолотили понад 276 тисяч тонн зерна нового врожаю

26 липня 2023 16:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Краще ніж минулоріч: на Харківщини намолотили понад 276 тисяч тонн зерна нового врожаю
Збір урожаю зернових. Фото: Прилепа Олександр / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Від початку жнив аграрії обробили майже 62 тисячі гектарів площ в усіх районах Харківської області. Це принесло понад 276 тисяч тонн свіжого зерна нового врожаю.

Про це розповідають у Харківській ОВА.

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Аграрії Лозівського району стали справжніми лідерами, обробивши 25,8 тисяч гектарів і намолотивши неймовірні 126,8 тисяч тонн зерна. На другому місці з гідними показниками опинилися аграрі Красноградського району, які обробили понад 16 тисяч гектарів і зібрали майже 68 тисяч тонн зерна.

"Ситуація з врожайністю краща, ніж у минулому році, маємо 44,6 ц/га. Незважаючи на ризики через бойові дії аграріям Харківської області вдалося провести польові роботи на 61% площ", — зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

За даними ОВА, всього по області аграріями проведено посів сільськогосподарських культур на площі 1178 тисяч га, що на 12,5% більше за минулорічний показник.

В рамках жнив планується зібрати пшеницю, кукурудзу, ячмінь, горох, гречку та інші зернові культури на площі майже 543 тисяч гектарів. Аграрі Харківщини підготували понад 1000 зернозбиральних комбайнів для успішного завершення жнив, а також 36 сільськогосподарських підприємств області готові надавати послуги зі збирання врожаю високопродуктивними комбайнами.

Нагадаємо, що у Харківській області аграрії засіяли більше землі, ніж планували на початку року. Посівна триває на території усіх районів регіону, де дозволяє безпекова ситуація. 

Також ми писали про те, що для допомоги в розмінуванні Харківської області представники ООН презентували свій проєкт з розробки детальної карти замінованих сільгоспугідь. Його хочуть запустити найближчим часом, аби фермери змогли посіяти озимину цієї осені.

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