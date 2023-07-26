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Лучше чем в прошлом году: на Харьковщине намолотили более 276 тысяч тонн зерна нового урожая

26 июля 2023 16:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Лучше чем в прошлом: на Харьковщине намолотили более 276 тысяч тонн зерна нового урожая
Сбор урожая зерновых. Фото: Прилепа Александр / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

С начала жатвы аграрии обработали около 62 тысяч гектаров площадей во всех районах Харьковской области. Это принесло более 276 000 тонн свежего зерна нового урожая.

Об этом рассказывают в Харьковской ОВА.

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Аграрии Лозовского района стали настоящими лидерами, обработав 25,8 тысячи гектаров и намолотив невероятные 126,8 тысячи тонн зерна. На втором месте с достойными показателями оказались аграрии Красноградского района, которые обработали более 16 тысяч гектаров и собрали около 68 тысяч тонн зерна.

"Ситуация с урожайностью лучше, чем в прошлом году, есть 44,6 ц/га. Несмотря на риски из-за боевых действий, аграриям Харьковской области удалось провести полевые работы на 61% площадей", — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

По данным ОВА, всего по области аграриями проведен посев сельскохозяйственных культур на площади 1178 тысяч га, что на 12,5% больше прошлогоднего показателя.

В рамках жатвы планируется собрать пшеницу, кукурузу, ячмень, горох, гречку и другие зерновые культуры на площади около 543 тысячи гектаров. Аграрии Харьковщины подготовили более 1000 зерноуборочных комбайнов для успешного завершения жатвы, а также 36 сельскохозяйственных предприятий области готовы предоставлять услуги по уборке урожая высокопроизводительными комбайнами.

Напомним, в Харьковской области аграрии засеяли больше земли, чем планировали в начале года. Посевная продолжается на территории всех районов региона, где позволяет ситуация с безопасностью.

Также мы писали о том, что для помощи в разминировании Харьковской области представители ООН представили свой проект по разработке детальной карты заминированных сельхозугодий. Его хотят запустить в ближайшее время, чтобы фермеры смогли посеять озимые этой осенью.

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