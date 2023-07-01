В Харькове таксист отрицал существование Украины и нахамил женщине

Водитель службы такси Bolt. Фото: google

В Харькове водитель службы такси Bolt нахамил пассажирке, которая попросила выключить музыку российского исполнителя. После этого у них возник разговор, в котором мужчина отрицал существование Украины и назвал ее "страной 404".

Об этом рассказала харьковчанка на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Водитель такси отрицает существование Украины

В Харькове девушка заказала такси. Сев в машину, она услышала трек русского исполнителя. По просьбе выключить песню, водитель согласился, но начал провокационный разговор.

В частности, он сказал, что музыка не должна касаться политики, а споры по поводу языка назвал "дурацкой истерией с патриотизмом". По его мнению, Харьков — это российский город, а Украины как таковой уже давно не существует.

"Я заказала в Харькове такси в службе Болт, села в машину и услышала, что у водителя играет российская музыка (уточнение, музыка российского исполнителя). В ответ на мою просьбу выключить, водитель выключил, но начал разговор или мне это так принципиально, что музыка может и должна быть "вне политики", что Харьков — русскоязычный город, он всю жизнь говорил по-русски и продолжит, потому что "МНЕ ТАК УДОБНО". Говорил, что Украина это страна 404, что такой страны уже не существует, потому что ее всю уже обворовали, чтобы я ехала со "своим задроченным языком" на западенщину, и как его задолбала эта "глупая истерия с патриотизмом", — рассказала девушка.

Напомним, служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Харькове. В состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.