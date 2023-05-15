Купальный сезон: на Харьковщине к лету подготовят 7 пляжей

Люди отдыхают на городском пляже в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

На сегодняшний день в Харьковской области принято решение об открытии 7 пляжей. Они расположены в Безлюдовской, Песочинской, Краснокутской общинах, а также в городе Змиев.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский.

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Купальный сезон

По данным Седаки территориальные общины же определили места для отдыха: Безлюдовский поселковый совет — 4 пляжа, Песочинский поселковый совет — 1 пляж, Краснокутский поселковый совет — 1 пляж и Змиевский городской совет — 1 пляж. Местные власти Харькова еще рассматривают вопрос открытия пляжей.

"7 пляжей на территории области определены и будут оборудоваться. Проведено обследование территории, прилегающей к пляжам, будет также проведено обследование подводной части пляжей, чтобы обезопасить. Будут спасатели дежурить, будет медицинский персонал", — рассказал Колосовский.

Тем временем в Балаклейской общине запретили купание в местных водоемах. Такое решение было принято в ходе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В протоколе говорится, что из-за активных боевых действий часть населенных пунктов общины и прибрежных зон водных объектов находились под обстрелами и были заминированы. Пиротехники в первую очередь производят разминирование инфраструктуры. Разминировать прибрежные зоны водных объектов и мест массового отдыха в ближайшее время не планируется. Поэтому купание в этом сезоне будет запрещено. До 25 мая у мест отдыха должны установить предупредительницы таблички.

Такое же решение приняла комиссия Мерефьянского общества. Самый большой пляж в Мерефе находится на реке Мжа. Кроме центра общины, запрет касается также поселков Селекционное и Утковка, а также сел Нижнее и Верхнее Озеряно, Лелюки и Кринички.

Начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский сообщил также, что в общинах, которые были под оккупацией или вблизи линии фронта, места для купания определяться не будут.

Опасность на воде

Также в ГСЧС рассказали, что в 2022 году в Харьковской области на водоемах погибли 29 человек — двое из них, это детей.

"На сегодняшний момент уже на территории области изъяты тела 20 погибших. В Изюмском, Чугуевском районах — 4 человека, в Богодуховском, Купянском, Харьковском — 3 человека, Лозовском — 2, Красноградском — 1 человек", — рассказал спасатель.

Напомним, что все пляжи на деоккупированных территориях Харьковской области этим летом будут закрыты из-за возможной заминированности.

Также мы рассказывали, что жителей Харьковской области просят воздержаться от посещения кладбищ, лесов, лесополос и водоемов из-за минной опасности .