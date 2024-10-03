Росіяни вдарили по Куп'янську 3 жовтня — є постраждалі

Наслідки російської атаки. Фото: Нацполіція

У четвер, 3 жовтня, о 15:00 військовослужбовці Росії завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту в Куп'янську Харківської області. Відомо, що постраждало двоє людей.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

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Внаслідок цього нападу з осколковими пораненнями були госпіталізовані 44-річний чоловік і 16-річна дівчина. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Куп'янського райвідділу поліції, до якої також залучені криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі ініціювали кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Зруйнована зупинка в Куп'янську. Фото: Нацполіція

Наслідки російської атаки. Фото: Нацполіція

Зруйнована зупинка в Куп'янську. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Харківському напрямку ускладнилася обстановка. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.

Також повідомляли, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.