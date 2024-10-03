Росіяни вдарили по Куп'янську 3 жовтня — є постраждалі

Окупанти вдарили по зупинці в Куп'янську — поліція показала фото
У четвер, 3 жовтня, о 15:00 військовослужбовці Росії завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту в Куп'янську Харківської області. Відомо, що постраждало двоє людей.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
Росіяни вдарили по Куп'янську 3 жовтня
Внаслідок цього нападу з осколковими пораненнями були госпіталізовані 44-річний чоловік і 16-річна дівчина. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Куп'янського райвідділу поліції, до якої також залучені криміналісти та вибухотехніки.
Слідчі ініціювали кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, на Харківському напрямку ускладнилася обстановка. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.
Також повідомляли, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.
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