Война в Украине — как выглядит Купянск

Последствия русских обстрелов Купянска. Фото: скриншот

Противник не перестает атаковать город Купянск Харьковской области. В сети опубликовали кадры, как выглядит центр населенного пункта.

Видео было опубликовано местными СМИ в субботу, 19 октября.

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Как выглядит Купянск

В сети показали, как сейчас выглядит город Купянск, который ежедневно уничтожают российские войска.

"Центр Купянска сейчас", — отмечается в описании под видео.

На записи видно пустые улицы города, где не осталось жизни. Также трудно не заметить обгоревшую и разрушенную инфраструктуру города, побитые дороги и дома с поврежденными крышами и выбитыми окнами.

Напомним, в Харьковской области идет эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов Купянского района.

Ранее мы писали, что, по словам военного, на Купянском направлении российские захватчики продолжают наступать, но украинские воины держат фронт.