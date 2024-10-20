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Купянск в руинах — в сети показали видео уничтоженных центральных улиц города

20 октября 2024 19:05
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — как выглядит Купянск
Последствия русских обстрелов Купянска. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Противник не перестает атаковать город Купянск Харьковской области. В сети опубликовали кадры, как выглядит центр населенного пункта.

Видео было опубликовано местными СМИ в субботу, 19 октября.

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Как выглядит Купянск

В сети показали, как сейчас выглядит город Купянск, который ежедневно уничтожают российские войска.

"Центр Купянска сейчас", — отмечается в описании под видео.

На записи видно пустые улицы города, где не осталось жизни. Также трудно не заметить обгоревшую и разрушенную инфраструктуру города, побитые дороги и дома с поврежденными крышами и выбитыми окнами.

Напомним, в Харьковской области идет эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов Купянского района.

Ранее мы писали, что, по словам военного, на Купянском направлении российские захватчики продолжают наступать, но украинские воины держат фронт. 

российские войска обстрелы Купянск война в Украине Харьковская область війна

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