Война в Украине — как выглядит Купянск

Купянск в руинах — в сети показали видео уничтоженных центральных улиц города
Противник не перестает атаковать город Купянск Харьковской области. В сети опубликовали кадры, как выглядит центр населенного пункта.
Видео было опубликовано местными СМИ в субботу, 19 октября.
Как выглядит Купянск
В сети показали, как сейчас выглядит город Купянск, который ежедневно уничтожают российские войска.
"Центр Купянска сейчас", — отмечается в описании под видео.
На записи видно пустые улицы города, где не осталось жизни. Также трудно не заметить обгоревшую и разрушенную инфраструктуру города, побитые дороги и дома с поврежденными крышами и выбитыми окнами.
Напомним, в Харьковской области идет эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов Купянского района.
Ранее мы писали, что, по словам военного, на Купянском направлении российские захватчики продолжают наступать, но украинские воины держат фронт.
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