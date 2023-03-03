Куп'янський район знов під обстрілами - загинула жінка та знищено 1,5 тис тон зерна

Куп'янський район знов під обстрілами: загинула жінка та знищено 1,5 тис. тонн зерна
Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.
Про це у своєму Telegram-каналі пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Обстріли на Куп'янщині
"Внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище", — пише Олег Синєгубов.
Як повідомляють правоохоронці, на зерносховищі через пожежу було знищено близько 1,5 тисяч тонн зерна.
У с. Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. Від отриманих травм загинула 73-річна жінка.
Також ворог завдавав ударів по смт Ківшарівка, смт Дворічна та місту Вовчанськ. Інформація про руйнування та постраждалих осіб не надходила.
Нагадаємо, що 1 березня російські окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста та села Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Під ворожий вогонь потрапили щонайменше 15 населених пунктів області.
А також ми писали, що з населених пунктів Куп’янської громади, які щоденно перебувають під обстрілами російськими окупантами, проведуть обов’язкову евакуацію дітей та маломобільних мешканців.