Куп'янський район знов під обстрілами - загинула жінка та знищено 1,5 тис тон зерна

Також ворог завдавав ударів по смт Ківшарівка, смт Дворічна та місту Вовчанськ

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це у своєму Telegram-каналі пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли на Куп'янщині

"Внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище", — пише Олег Синєгубов.

Як повідомляють правоохоронці, на зерносховищі через пожежу було знищено близько 1,5 тисяч тонн зерна.

У с. Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. Від отриманих травм загинула 73-річна жінка.

Також ворог завдавав ударів по смт Ківшарівка, смт Дворічна та місту Вовчанськ. Інформація про руйнування та постраждалих осіб не надходила.

Нагадаємо, що 1 березня російські окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста та села Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Під ворожий вогонь потрапили щонайменше 15 населених пунктів області.

А також ми писали, що з населених пунктів Куп’янської громади, які щоденно перебувають під обстрілами російськими окупантами, проведуть обов’язкову евакуацію дітей та маломобільних мешканців.