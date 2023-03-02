В Куп’янському районі через обстріли евакуюють дітей та маломобільних мешканців
З населених пунктів Куп’янської громади, які щоденно знаходяться під обстрілами російськими окупантами, проведуть обов’язкову евакуацію дітей та маломобільних мешканців.
Про це повідомляє у Facebook Куп'янська міська військова адміністрація.
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Таке рішення було прийнято 27 лютого 2023 року засіданням комісії з питань евакуації Куп’янської громади, зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію, зумовлену постійними обстрілами території громади російськими окупаційними військами.
"Евакуація маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю та дітей з батьками буде проводитися до визначених планом пунктів з подальшим розселенням, наданням статусу переселенців, оформленням соціальних виплат та наданням гуманітарної допомоги", — пише у повідомленні Куп'янська міськрада.
Згідно з рішенням, обов’язкова евакуація — тільки для дітей та маломобільних громадян, інших мешканців громади вивезуть у безпечні місця за їх бажанням.
Наразі на території Куп'янської територіальної громади зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.
Нагадаємо, що 1 березня на Харківщині окупанти обстріляли з мінометів та РСЗВ щонайменше 15 населених пунктів.
Зокрема, в Чугуєві через обстріл поранення різного ступеню тяжкості отримали дві особи, серед них — неповнолітній.