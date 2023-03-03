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Купянский район снова под обстрелами: погибла женщина и уничтожено 1,5 тыс. тонн зерна

3 марта 2023 11:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Купянский район снова под обстрелами - погибла женщина и уничтожено 1,5 тыс тонн зерна
Также враг наносил удары по пгт Ковшаровка, пгт Двуречная и городу Волчанск
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом в своем Telegram-канале пишет глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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"В результате ракетного удара по Купянску, предварительно с ЗРК С-300, разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище",  пишет Олег Синегубов.

Как сообщают правоохранители, на зернохранилище из-за пожара было уничтожено около 1,5 тысяч тонн зерна.

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В с. Подолы Купянского района враг обстреливал частные домовладения. От полученных травм погибла 73-летняя женщина.

Также враг наносил удары по пгт Ковшаровка, пгт Двуречная и городу Волчанск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, что 1 марта российские оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии города и села Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. Во вражеский огонь попали не менее 15 населенных пунктов области.

А также мы писали, что из населенных пунктов Купянской громады, которые ежедневно находятся под обстрелами российскими оккупантами, проведут обязательную эвакуацию детей и маломобильных жителей.

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