Купянский район снова под обстрелами: погибла женщина и уничтожено 1,5 тыс. тонн зерна
За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
Об этом в своем Telegram-канале пишет глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
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Обстрелы на Купянщине
"В результате ракетного удара по Купянску, предварительно с ЗРК С-300, разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище", — пишет Олег Синегубов.
Как сообщают правоохранители, на зернохранилище из-за пожара было уничтожено около 1,5 тысяч тонн зерна.
В с. Подолы Купянского района враг обстреливал частные домовладения. От полученных травм погибла 73-летняя женщина.
Также враг наносил удары по пгт Ковшаровка, пгт Двуречная и городу Волчанск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Напомним, что 1 марта российские оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии города и села Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. Во вражеский огонь попали не менее 15 населенных пунктов области.
А также мы писали, что из населенных пунктов Купянской громады, которые ежедневно находятся под обстрелами российскими оккупантами, проведут обязательную эвакуацию детей и маломобильных жителей.