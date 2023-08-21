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Ледь не підірвав сестру: на Харківщині правоохоронці затримали чоловіка за замах на вбивство

21 серпня 2023 14:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ледь не підірвав сестру: на Харківщині правоохоронці затримали чоловіка за замах на вбивство
Граната "РГД-5". Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку у замаху на вбивство. Мешканець Красноградського району закинув приведену у бойову готовність гранату "РГД-5" за комірець сестри.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Подробиці інциденту 

Під час конфлікту, коли зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння, він кинув гранату "РГД-5" за комірець жінці. На щастя, потерпіла встигла відкинути боєприпас на безпечну відстань перед його детонацією.

Повідомлення про вибух в селі Лебʼяже Красноградського району надійшло до правоохоронних органів 19 серпня близько 20:00.

Після прибуття на місце події поліцейські затримали 40-річного чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Під час обшуку за місцем мешкання у підозрюваного співробітники поліції виявили та вилучили ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати "Ф-1", — розповідають у поліції. 

На даний момент слідчі повідомили чоловіку про підозру за статтями з ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що Київський районний суд м. Харкова виніс вирок п’яному водію, який збив жінку на пішохідному переході. Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Також ми писали про те, що правоохоронці викрили харків’янина, який влаштував у квартирі наркопритон

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