Едва не взорвал сестру: в Харьковской области правоохранители задержали мужчину за покушение на убийство

Граната "РГД-5". Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

В Харьковской области следователи сообщили о подозрении мужчине в покушении на убийство . Житель Красноградского района забросил приведенную в боевую готовность гранату "РГД-5" за воротничок сестры.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области .

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Подробности инцидента

Во время конфликта, когда злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, он бросил гранату "РГД-5" за воротничок женщине. К счастью, потерпевшая успела отбросить боеприпас на безопасное расстояние перед его детонацией.

Сообщение о взрыве в селе Лебяже Красноградского района поступило в правоохранительные органы 19 августа около 20:00.

По прибытии на место происшествия полицейские задержали 40-летнего мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"При обыске по месту жительства у подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще один снаряженный корпус боевой ручной противопехотной гранаты "Ф-1", — рассказывают в полиции.

На данный момент следователи сообщили мужчине о подозрении по статьям из ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Напомним, что Киевский районный суд г. Харькова вынес приговор пьяному водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе . Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

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