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Лягли на землю під час ракетного удару — харків'янка поділилася історією порятунку своїх близьких

31 серпня 2024 00:00
Чекарьова Марія - редактор
Жителька Харкова розповіла, як вдалося врятуватися її близьким під час ракетного удару по місту 30 серпня
Будинок в Індустріальному районі Харкова після ракетного удару 30 серпня. Скриншот відео Харківської обласної прокуратури
Чекарьова Марія - редактор

У момент російської ракетної атаки по Харкову в п'ятницю, 30 серпня, чоловік і донька однієї із жительок пошкоджених квартир були під відкритим небом. Ракета прилетіла в будинок навпроти подвір'я, на території якого вони перебували.

Про в коментарі Новинам.LIVE розповіла сама жінка.

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Харків'янка пояснила, що застала ракетний удар на робочому місці. Вибухи вона чула, але про те, що відбувається, дізналася лише, коли зателефонував чоловік, який разом із дитиною під час прильоту ракети гуляв у дворі.

"Вони вже збиралися йти додому. Чоловік почув свист і сказав: "Швидко на землю лягай". Вони встигли. У цей момент полетіла ракета. Чоловік дзвонить мені й каже, що в нас усе горить і палає", — розповіла жінка.

Від вибухової хвилі у будинку навпроти, зокрема у квартирі українки, рідні якої врятувалися під час удару, повилітали вікна. Також зазнала пошкоджень автівка родини, однак жінка зазначає: головне, що всі залишилися живі та здорові. Вижити зміг навіть їхній пацючок Піксель, який у момент прильоту перебував на кухні, де після удару не залишилося вікон і все потрощено.

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