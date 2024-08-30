По Харкову 30 серпня влучили п′ять ракет

По Харкову влучили п′ять ракет — кількість постраждалих зросла
Росіяни в п'ятницю, 30 серпня, росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок атаки постраждало 47 осіб.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Харкова 30 серпня
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 20 осіб отримали важкі або критичні поранення. Серед них є пацієнти з ампутаціями, і один з поранених помер у лікарні. На верхніх поверхах пошкодженого будинку можуть залишатися люди. Ризик подальших руйнувань залишається високим. Всі відповідні служби працюють у посиленому режимі для мінімізації наслідків обстрілів.
За останніми даними, російські війська здійснили п’ять авіаційних ударів по Харкову з території Бєлгородської області, використовуючи боєприпаси УМПБ Д-30.
Наслідки російської атаки
- Індустріальний район: 12-поверховий будинок зазнав серйозних пошкоджень, п’ять автомобілів були знищені, загинуло три особи.
- Центральна частина міста: влучання в землю спричинило загоряння трави.
- Індустріальний район: загинула неповнолітня, ще чотири особи отримали поранення.
- Слобідський район: обстріл складської будівлі, два постраждалих.
- Слобідський район: три пошкоджені будинки, шестеро постраждалих.
Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок атаки загинула 14-річна дівчина.
"Хочу сказати, що в одному місці, де був приліт, попередньо КАБ, роботи ще тривають і дуже складна ситуація там. Також під ударом були дитячий майданчик, приватний житловий будинок і два будинки приватні зруйновані вщент. Роботи там теж тривають по загашенню вогню", — заявив Терехов.
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