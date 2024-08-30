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По Харкову влучили п′ять ракет — кількість постраждалих зросла

30 серпня 2024 18:18
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
По Харкову 30 серпня влучили п′ять ракет
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Росіяни в п'ятницю, 30 серпня, росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок атаки постраждало 47 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 20 осіб отримали важкі або критичні поранення. Серед них є пацієнти з ампутаціями, і один з поранених помер у лікарні. На верхніх поверхах пошкодженого будинку можуть залишатися люди. Ризик подальших руйнувань залишається високим. Всі відповідні служби працюють у посиленому режимі для мінімізації наслідків обстрілів.

Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

За останніми даними, російські війська здійснили п’ять авіаційних ударів по Харкову з території Бєлгородської області, використовуючи боєприпаси УМПБ Д-30. 

Наслідки російської атаки

  • Індустріальний район: 12-поверховий будинок зазнав серйозних пошкоджень, п’ять автомобілів були знищені, загинуло три особи.
  • Центральна частина міста: влучання в землю спричинило загоряння трави.
  • Індустріальний район: загинула неповнолітня, ще чотири особи отримали поранення.
  • Слобідський район: обстріл складської будівлі, два постраждалих.
  • Слобідський район: три пошкоджені будинки, шестеро постраждалих.
Скриншот допису Олега Синєгубова
Скриншот допису Олега Синєгубова
Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок атаки загинула 14-річна дівчина.

Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Наслідки обстрілів. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

"Хочу сказати, що в одному місці, де був приліт, попередньо КАБ, роботи ще тривають і дуже складна ситуація там. Також під ударом були дитячий майданчик, приватний житловий будинок і два будинки приватні зруйновані вщент. Роботи там теж тривають по загашенню вогню", — заявив Терехов.

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