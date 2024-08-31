Жительница Харькова рассказала, как удалось спастись ее близким во время ракетного удара по городу 30 августа

Дом в Индустриальном районе Харькова после ракетного удара 30 августа. Скриншот видео Харьковской областной прокуратуры

В момент российской ракетной атаки по Харькову в пятницу, 30 августа, мужчина и дочь одной из жительниц поврежденных квартир находились под открытым небом. Ракета прилетела в дом напротив двора, на территории которого они находились.

О в комментарии Новинам.LIVE рассказала сама женщина.

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Харьковчанка объяснила, что застала ракетный удар на рабочем месте. Взрывы она слышала, но о происходящем узнала только, когда позвонил по телефону муж, который вместе с ребенком во время прилета ракеты гулял во дворе.

"Они уже собирались идти домой. Муж услышал свист и сказал: "Быстро на землю ложись". Они успели. В этот момент полетела ракета. Муж звонит мне и говорит, что у нас все горит и пылает", — рассказала женщина.

От взрывной волны в доме напротив, в частности в квартире украинки, родные которой спаслись во время удара, вылетели окна. Также получил повреждения автомобиль семьи, однако женщина отмечает: главное, что все остались живы и здоровы. Выжить смогла даже их крыса Пиксель, которая в момент прилета находилась на кухне, где после удара не осталось окон и все разбито.