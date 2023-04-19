Люди у Харкові масово звертаються до саперів: у місті проводять розмінування

Частини снаряду, що потрапив у приватний будинок внаслідок обстрілу Харкова. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

З початку повномасштабної війни у Харкові зареєстровано близько 4,4 тис. заявок на розмінування. Також за цей час сапери виявили понад 2,4 тис. вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

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З початку року було зареєстровано 120 заявок на розмінування. При реагуванні на них було виявлено 37 вибухонебезпечних предметів.

Зараз найбільш небезпечними територіями є Північна Салтівка, Роганський житловий масив, селища Мала Данилівка, П’ятихатки, Жуковського, деякі місця поховання людей та зелені зони, які розташовані поблизу Окружної дороги та в місцях, де велись активні бойові дії.

Ці території потребують планового обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Однак найближчим часом ці роботи навряд чи будуть виконані.

"У зв’язку з тим, що пріоритетними у розмінуванні є деокуповані райони області, залишається проблемним обстеження територій міста", — повідомили в мерії.

Нагадаємо, що на території Харківської області активізувалися псевдосапери. Це несправжні сапери, які нібито розміновують територію за гроші.

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