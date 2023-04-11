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На території Харківської області активізувалися псевдосапери

11 квітня 2023 17:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На території Харківської області активізувалися псевдосапери
Табличка з написом: "Увага міни". Фото: УНІАН/Немеш Янош
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Рятувальники попереджає мешканців Харківщини про роботу несправжніх саперів, які нібито розміновують територію за гроші.

Про це під час брифінгу у Kharkiv Media Hub повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

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Діяльність "чорних саперів"

Головному управлінню ДСНС невідомо, де саме працюють "чорні сапери". Рятувальники попереджають, що такі "сапери" не мають жодних документів і їхня робота дуже небезпечна і становить певний ризик. 

"Якщо вони проводять роботи з розмінування для когось, то відповідно, що ніякі акти, ніякі документи вони не видають. А якщо щось видають, то воно не має юридичної сили", — зазначає Євген Василенко.

Речник розповів, що раніше ці люди були "чорними археологами" й збирали артефакти у лісах. Вони складали боєприпаси в купу і повідомляли про них ДСНС. Після цього сертифіковані співробітники ДСНС знешкоджували боєприпаси. 

"Часто це було понад 100 одиниць вибухонебезпечних предметів", - говорить Василенко.

Наразі розпізнати "чорних саперів" можна, якщо вони пропонують свої "послуги" за гроші.

"Ми їх не бачили - чи відрізняються вони. Це звичайні люди. Якщо вони просять за роботу гроші, то це Звичайно, і є "чорні сапери", — пояснив рятувальник. 

Євген Василенко під час брифінгу припустив, що правоохоронні органи вже починають працювати по цих людях, де і яким чином вони працюють.

Нагадаємо, що у Харківській області частішають випадки підриву людей. Так в Ізюмі жінка підірвалася на міні на території кладовища.

Також ми писали, що через високу мінну небезпеку на деяких територіях регіону під час Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ.

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