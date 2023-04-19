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Люди в Харькове массово обращаются к саперам: в городе проводят разминирование

19 апреля 2023 14:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Люди в Харькове массово обращаются к саперам: в городе проводят разминирование
Части снаряда, попавшего в частный дом в результате обстрела Харькова. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

С начала полномасштабной войны в Харькове зарегистрировано около 4,4 тыс. заявок на разминирование. Также за это время саперы обнаружили более 2,4 тыс. взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

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С начала года было зарегистрировано 120 заявок на разминирование. При реагировании на них было обнаружено 37 взрывоопасных предметов.

Сейчас наиболее опасными территориями являются Северная Салтовка, Роганский жилмассив, поселки Малая Даниловка, Пятихатки, Жуковского, некоторые места захоронения людей и зеленые зоны, расположенные вблизи Окружной дороги и в местах, где велись активные боевые действия.

Эти территории нуждаются в плановом обследовании на наличие взрывоопасных предметов. Однако в ближайшее время эти работы вряд ли будут выполнены.

"В связи с тем, что приоритетными в разминировании являются деоккупированные районы области, остается проблемным обследование территорий города", - сообщили в мэрии.

Напомним, что на территории Харьковской области активизировались псевдосаперы. Это ложные саперы, якобы разминирующие территорию за деньги.

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