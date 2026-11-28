Спасатели на месте российской атаки. Фото: facebook.com/SergiySelenskyy

Вечером в пятницу, 27 ноября, российские войска продолжали наносить удары по Лозовской громаде Харьковской области. Под ударами оказались жилые дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры. В общине возникли пожары, часть жителей осталась без электроэнергии.

Об этом сообщил Лозовский городской голова Сергей Зеленский в Facebook, передают Новини.LIVE.

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Дом, охваченный огнем после обстрела Лозовской громаде. Фото: facebook.com/SergiySelenskyy

Что известно об атаке на Лозовскую громаду

По словам городского головы, россияне наносят удары по громаде в течение многих часов.

"Вражеская атака на Лозовскую громаду продолжается уже 14 часов. Предварительно зафиксировано более 10 попаданий. Есть пострадавшие и раненые. Повреждены дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры", — отметил Зеленский.

Число пострадавших и информацию об их состоянии мэр пока не уточнил.

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Отключение света в Лозовской громаде

Из-за перебоев с электроснабжением коммунальные службы перешли на альтернативные источники питания.

На момент сообщения угроза новых ударов сохранялась. Зеленский призвал жителей беречь себя и своих близких.

Ликвидация пожара, возникшего в результате российской атаки в Харьковской области. Фото: facebook.com/SergiySelenskyy

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 26 ноября российский беспилотник попал в главный корпус Харьковского авиационного института. Четверо сотрудников учреждения были госпитализированы.

Также мы сообщали о том, что 1 декабря в семи населенных пунктах Золочевской громады в Харьковской области на девять часов приостановят подачу газа в связи с производственной необходимостью. Жителям необходимо подготовить дома к возобновлению газоснабжения.