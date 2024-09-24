Лубінець показав фото наслідків російського удару по Харкову 24 вересня

Наслідки російської атаки. Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова. Він знову звернувшись до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.

Про це він повідомив в Telegram у вівторок, 24 вересня.

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"Кожен такий випадок — це злочин. Вони всі мають бути належно зафіксовані, а винні — покарані! Звертаю увагу міжнародної спільноти на це!", — написав Лубінець.

Наслідки російської атаки. Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що цей будинок вже зазнав обстрілів на початку повномасштабного вторгнення. На момент повторного удару будівлю вже відновили: вставили нові вікна, утеплили й підготували до зими. Однак ворог вдруге цілеспрямовано вдарив по ній, використовуючи КАБ.

Раніше ми писали, що внаслідок удару керованими авіаційними бомбами по Харкову вдень 24 вересня важкі поранення отримало щонайменше троє людей, і кількість постраждалих постійно зростає.

Нагадаємо, російська окупаційна армія упродовж останньої доби близько десяти разів вдарили по Харківській області та Харкову різним типом озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла та постраждала.