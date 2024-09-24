Лубинец показал фото последствий российского удара по Харькову 24 сентября

Последствия российской атаки. Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова. Он снова обратился к мировому сообществу с требованием наказать виновных за эти атаки.

Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 24 сентября.

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"Каждый такой случай — это преступление. Они все должны быть надлежащим образом зафиксированы, а виновные — наказаны! Обращаю внимание международного сообщества на это!", — написал Лубинец.

Последствия русской атаки. Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что этот дом уже подвергся обстрелам в начале полномасштабного вторжения. К моменту повторного удара здание уже восстановили: вставили новые окна, утеплили и подготовили к зиме. Однако враг второй раз целенаправленно ударил по ней, используя КАБ.

Ранее мы писали, что в результате удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову днем 24 сентября тяжелые ранения получили по меньшей мере три человека, и количество пострадавших постоянно растет.

Напомним, российская оккупационная армия на протяжении последних суток около десяти раз ударили по Харьковской области и Харькову разным типом вооружения. В результате вражеских обстрелов погибла и пострадала.