Зеленський прокоментував сьогоднішній обстріл Харкова російськими авіабомбами

Майже 30 поранених — Зеленський відреагував на удар КАБами по Харкову
Російські війська у неділю, 15 вересня, завдали удару авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, щонайменше 28 людей постраждали.
На російський терор відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Удар по Харкову 15 вересня
Зеленський зазначив, що у Харкові триває рятувальна операція після удару російськими авіабомбами по житловій багатоповерхівці. У будинку між дев'ятим та дванадцятим поверхами завали, розгорілася пожежа.
Наразі відомо про майже 30 поранених людей, серед яких діти. До порятунку мешканців багатоповерхівки залучені всі служби.
"Дякую кожному, хто допомагає. І світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців", — зазначив президент.
Він наголосив, що цей терор може бути зупинений, але спочатку потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні.
Український лідер зауважив, що цю війну може завершити справедливо тільки рішучість, оскільки саме вона найбільш ефективно убезпечує від терору.
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