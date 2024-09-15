Зеленський прокоментував сьогоднішній обстріл Харкова російськими авіабомбами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська у неділю, 15 вересня, завдали удару авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, щонайменше 28 людей постраждали.

На російський терор відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Удар по Харкову 15 вересня

Зеленський зазначив, що у Харкові триває рятувальна операція після удару російськими авіабомбами по житловій багатоповерхівці. У будинку між дев'ятим та дванадцятим поверхами завали, розгорілася пожежа.

Пошкоджений будинок. Фото: Telegram/Zelenskiy

Наразі відомо про майже 30 поранених людей, серед яких діти. До порятунку мешканців багатоповерхівки залучені всі служби.

"Дякую кожному, хто допомагає. І світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців", — зазначив президент.

Він наголосив, що цей терор може бути зупинений, але спочатку потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні.

Пошкоджений будинок. Фото: Telegram/Zelenskiy

Український лідер зауважив, що цю війну може завершити справедливо тільки рішучість, оскільки саме вона найбільш ефективно убезпечує від терору.