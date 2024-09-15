Зеленский прокомментировал сегодняшний обстрел Харькова российскими авиабомбами

Почти 30 раненых — Зеленский отреагировал на удар КАБами по Харькову
Российские войска в воскресенье, 15 сентября, нанесли удар авиабомбами по Харькову. В результате атаки повреждена многоэтажка, по меньшей мере 28 человек пострадали.
На российский террор отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Удар по Харькову 15 сентября
Зеленский отметил, что в Харькове идет спасательная операция после удара российскими авиабомбами по жилой многоэтажке. В доме между девятым и двенадцатым этажами завалы, разгорелся пожар.
Сейчас известно о почти 30 раненых людях, среди которых дети. К спасению жильцов многоэтажки вовлечены все службы.
"Благодарю каждого, кто помогает. И мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев", — отметил президент.
Он подчеркнул, что этот террор может быть остановлен, но сначала нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны.
Украинский лидер отметил, что эту войну может завершить справедливо только решительность, поскольку именно она наиболее эффективно защищает от террора.
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