Зеленский прокомментировал сегодняшний обстрел Харькова российскими авиабомбами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска в воскресенье, 15 сентября, нанесли удар авиабомбами по Харькову. В результате атаки повреждена многоэтажка, по меньшей мере 28 человек пострадали.

На российский террор отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Удар по Харькову 15 сентября

Зеленский отметил, что в Харькове идет спасательная операция после удара российскими авиабомбами по жилой многоэтажке. В доме между девятым и двенадцатым этажами завалы, разгорелся пожар.

Поврежден дом. Фото: Telegram/Zelenskiy

Сейчас известно о почти 30 раненых людях, среди которых дети. К спасению жильцов многоэтажки вовлечены все службы.

"Благодарю каждого, кто помогает. И мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев", — отметил президент.

Он подчеркнул, что этот террор может быть остановлен, но сначала нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны.

Поврежден дом. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинский лидер отметил, что эту войну может завершить справедливо только решительность, поскольку именно она наиболее эффективно защищает от террора.