Обстріли Харкова 15 вересня — поранено трьох людей

Рятувальники на місці удару в Харкові. Ілюстративне фото: t.me/synegubov

Російські окупаційні війська вдень 15 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки понад 20 людей поранено.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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Оновлено 15:55. "На цю хвилину 25 постраждалих, з них — троє дітей. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці", — повідомив очільник ОВА.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Синєгубов розповів, що внаслідок російського удару по місту є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі. Станом на 15:46 було відомо про трьох поранених.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Водночас Терехов додав, що під ворожий обстріл потрапив багатоповерховий житловий будинок. На місці спалахнула пожежа, є руйнування.

За словами міського голови, загарбники запускали на Харків керовані авіаційні бомби.