Обстріли Харкова 15 вересня — поранено трьох людей

Окупанти вдарили по Харкову — є поранені та пошкодження інфраструктури
Російські окупаційні війська вдень 15 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки понад 20 людей поранено.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
Наслідки удару по Харкові 15 вересня
Оновлено 15:55. "На цю хвилину 25 постраждалих, з них — троє дітей. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці", — повідомив очільник ОВА.
Синєгубов розповів, що внаслідок російського удару по місту є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі. Станом на 15:46 було відомо про трьох поранених.
Водночас Терехов додав, що під ворожий обстріл потрапив багатоповерховий житловий будинок. На місці спалахнула пожежа, є руйнування.
За словами міського голови, загарбники запускали на Харків керовані авіаційні бомби.
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