Головна Харків Масована атака РФ на Харків — у поліції показали наслідки

Масована атака РФ на Харків — у поліції показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 08:11
Оновлено: 08:31
Атака РФ на Харків 23 листопада — фото наслідків
Рятувальники на місці масованого удару РФ у Харкові. Фото: Нацполіція

У неділю ввечері, 23 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Харкову, внаслідок чого загинуло четверо людей. У поліції показали фото наслідків масованої атаки на Харків.

Відповідні кадри поліція Харківської області опублікувала у Telegram у понеділок, 24 листопада.

Читайте також:
Атака РФ на Харків наслідки
Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Нацполіція

Масована атака РФ на Харків — фото наслідків

У неділю, 23 листопада, близько 21:30 російські загарбники завдали численних ударів безпілотниками по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.

Атака РФ на Харків
Руйнування внаслідок атаки РФ на Харків. Фото: Нацполіція

Станом на 06:30 24 листопада несумісні з життям травми отримали четверо харків’ян, ще 13 постраждали. Серед потерпілих — 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їм надали допомогу на місці.

Обстріл Харкова
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Нацполіція

Крім того, зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі.

Атака РФ на Харків
Медики рятують людей після атаки РФ на Харків. Фото: Нацполіція

На місцях обстрілів правоохоронці здійснюють огляд місця події, збирають речові докази та документують воєнний злочин росіян.

Раніше ми інформували, що 23 листопада ввечері російські окупанти атакували Харків дронами.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Харкова 23 листопада загинуло четверо цивільних.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
