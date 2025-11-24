Атака РФ на Харків 23 листопада — фото наслідків

Масована атака РФ на Харків — у поліції показали наслідки
У неділю ввечері, 23 листопада, російські окупанти завдали масованого удару по Харкову, внаслідок чого загинуло четверо людей. У поліції показали фото наслідків масованої атаки на Харків.
Відповідні кадри поліція Харківської області опублікувала у Telegram у понеділок, 24 листопада.
Масована атака РФ на Харків — фото наслідків
У неділю, 23 листопада, близько 21:30 російські загарбники завдали численних ударів безпілотниками по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.
Станом на 06:30 24 листопада несумісні з життям травми отримали четверо харків’ян, ще 13 постраждали. Серед потерпілих — 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їм надали допомогу на місці.
Крім того, зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі.
На місцях обстрілів правоохоронці здійснюють огляд місця події, збирають речові докази та документують воєнний злочин росіян.
Раніше ми інформували, що 23 листопада ввечері російські окупанти атакували Харків дронами.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Харкова 23 листопада загинуло четверо цивільних.
