Харків під ударом 23 листопада - 3 людини загинули, 8 постраждали

У Харкові після атаки РФ загиблі — серед постраждалих дитина
У неділю ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень, є жертви та постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє мер Ігор Терехов і канал Поліції Харківської області.
Наслідки обстрілу Харкова
Зазначимо, що приблизно о 21:30 Повітряні сили ЗСУ зафіксували групи дронів в напрямку Харкова. Після цього у місті пролунала серія вибухів.
Наразі мер Ігор Терехов пише, що по місту було 15 ударів по 6 локаціях. Тим часом у поліції Харківської області інформують, що під ударом опинилися три райони міста.
"Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах... Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі", — сказано у дописі правоохоронців.
Окрім пошкоджень, у Харкові є жертви та постраждалі.
"За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого "Шахеду" у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова", — йдеться у повідомленні Терехова о 21:57.
Через деякий час мер уточнив, що кількість загиблих зросла до трьох, і ще 8 людей постраждали. За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих — 12-річна дівчинка.
Новина доповнюється...
