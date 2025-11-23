Харків під ударом 23 листопада - 3 людини загинули, 8 постраждали

Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org

У неділю ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень, є жертви та постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє мер Ігор Терехов і канал Поліції Харківської області.

Наслідки обстрілу Харкова

Зазначимо, що приблизно о 21:30 Повітряні сили ЗСУ зафіксували групи дронів в напрямку Харкова. Після цього у місті пролунала серія вибухів.

Наразі мер Ігор Терехов пише, що по місту було 15 ударів по 6 локаціях. Тим часом у поліції Харківської області інформують, що під ударом опинилися три райони міста.

"Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах... Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі", — сказано у дописі правоохоронців.

Окрім пошкоджень, у Харкові є жертви та постраждалі.

"За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого "Шахеду" у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова", — йдеться у повідомленні Терехова о 21:57.

Через деякий час мер уточнив, що кількість загиблих зросла до трьох, і ще 8 людей постраждали. За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих — 12-річна дівчинка.

Новина доповнюється...