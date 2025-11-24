Обстріл Харкова 23 листопада - 4 людина загинули, 17 постраждали

РФ завдала по Харкову 16 ударів — фото наслідків атаки
Російські окупанти ввечері, 23 листопада, масовано атакували Харків дронами. По місту завдано 16 ударів, а кількість загиблих зросла до 4.
Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки атаки РФ по Харкову 23 листопада
"За попередньою інформацією, загалом окупанти завдали 16 ударів. Зафіксовано влучання по приватних домоволодіннях, зруйновано будинки... Робимо побудинковий обхід, оскільки руйнування досить значні", — написав Синєгубов.
Він уточнив, що попередньо, РФ вдарила по Шевченківському та Салтівському районах.
Також Синєгубов поінформував написав, що через ворожу атаку загинули вже 4 людини і ще 13 постраждали.
"Серед постраждалих — двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка — вона зазнала сильного стресу. На жаль, троє людей загинули: 61-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік... Стало відомо про ще одну загиблу 69-річну жінку", — поінформував глава ОВА.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов писав, що у місті вже 17 постраждалих.
Нагадаємо, що в ніч на 19 листопада РФ теж масовано атакувала Харків дронами. Ворог пошкодив будівлі та автомобілі.
Окрім того, ми писали, що в ту ж ніч росіяни зруйнували у Харкові супермаркет "Сільпо".
