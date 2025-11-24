Відео
Головна Харків РФ завдала по Харкову 16 ударів — фото наслідків атаки

РФ завдала по Харкову 16 ударів — фото наслідків атаки

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 00:43
Оновлено: 00:50
Обстріл Харкова 23 листопада - 4 людина загинули, 17 постраждали
Пошкоджені авто внаслідок удару РФ. Фото: Telegram глави ОВА Олега Синєгубова

Російські окупанти ввечері, 23 листопада, масовано атакували Харків дронами. По місту завдано 16 ударів, а кількість загиблих зросла до 4.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки РФ по Харкову 23 листопада

"За попередньою інформацією, загалом окупанти завдали 16 ударів. Зафіксовано влучання по приватних домоволодіннях, зруйновано будинки... Робимо побудинковий обхід, оскільки руйнування досить значні", — написав Синєгубов.

Росіяни завдали по Харкову 16 ударів 23 листопада
Пошкоджений будинок і авто у Харкові. Фото: Telegram глави ОВА Олега Синєгубова

Він уточнив, що попередньо, РФ вдарила по Шевченківському та Салтівському районах.

Також Синєгубов поінформував написав, що через ворожу атаку загинули вже 4 людини і ще 13 постраждали.

"Серед постраждалих — двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка — вона зазнала сильного стресу. На жаль, троє людей загинули: 61-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік... Стало відомо про ще одну загиблу 69-річну жінку", — поінформував глава ОВА.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов писав, що у місті вже 17 постраждалих.

У Харкові через удар РФ 4 людини загинули і 17 постраждали
Медики забирають постраждалу людину. Фото: Telegram глави ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що в ніч на 19 листопада РФ теж масовано атакувала Харків дронами. Ворог пошкодив будівлі та автомобілі.

Окрім того, ми писали, що в ту ж ніч росіяни зруйнували у Харкові супермаркет "Сільпо".

Харків обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
