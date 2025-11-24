Атака РФ на Харьков 23 ноября — фото последствий

Спасатели на месте массированного удара РФ в Харькове. Фото: Нацполиция

В воскресенье вечером, 23 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову, в результате чего погибли четыре человека. В полиции показали фото последствий массированной атаки на Харьков.

Соответствующие кадры полиция Харьковской области опубликовала в Telegram в понедельник, 24 ноября.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Нацполиция

Массированная атака РФ на Харьков — фото последствий

В воскресенье, 23 ноября, около 21:30 российские захватчики нанесли многочисленные удары беспилотниками по городу Харьков. Попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.

Разрушения в результате атаки РФ на Харьков. Фото: Нацполиция

По состоянию на 06:30 24 ноября несовместимые с жизнью травмы получили четверо харьковчан, еще 13 пострадали. Среди пострадавших — 12-летний мальчик и 11-летняя девочка. Им оказали помощь на месте.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Нацполиция

Кроме того, получили поражения и разрушения частные дома, многоэтажки, садовое товарищество, гражданское предприятие. Возникли пожары.

Медики спасают людей после атаки РФ на Харьков. Фото: Нацполиция

На места обстрелов правоохранители осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и документируют военные преступления россиян.

Ранее мы информировали, что 23 ноября вечером российские оккупанты атаковали Харьков дронами.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Харькова 23 ноября погибли четверо гражданских.