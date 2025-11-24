Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Массированная атака РФ на Харьков — полиция показала последствия

Массированная атака РФ на Харьков — полиция показала последствия

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 08:11
обновлено: 08:31
Атака РФ на Харьков 23 ноября — фото последствий
Спасатели на месте массированного удара РФ в Харькове. Фото: Нацполиция

В воскресенье вечером, 23 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову, в результате чего погибли четыре человека. В полиции показали фото последствий массированной атаки на Харьков.

Соответствующие кадры полиция Харьковской области опубликовала в Telegram в понедельник, 24 ноября.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Харків наслідки
Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Нацполиция

Массированная атака РФ на Харьков — фото последствий

В воскресенье, 23 ноября, около 21:30 российские захватчики нанесли многочисленные удары беспилотниками по городу Харьков. Попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.

Атака РФ на Харків
Разрушения в результате атаки РФ на Харьков. Фото: Нацполиция

По состоянию на 06:30 24 ноября несовместимые с жизнью травмы получили четверо харьковчан, еще 13 пострадали. Среди пострадавших — 12-летний мальчик и 11-летняя девочка. Им оказали помощь на месте.

Обстріл Харкова
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Нацполиция

Кроме того, получили поражения и разрушения частные дома, многоэтажки, садовое товарищество, гражданское предприятие. Возникли пожары.

Атака РФ на Харків
Медики спасают людей после атаки РФ на Харьков. Фото: Нацполиция

На места обстрелов правоохранители осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и документируют военные преступления россиян.

Ранее мы информировали, что 23 ноября вечером российские оккупанты атаковали Харьков дронами.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Харькова 23 ноября погибли четверо гражданских.

Харьков обстрелы война в Украине атака погибшие разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации