Масовані обстріли Харківщини за добу — постраждалі й руйнування

Наслідки російської атаки по Ківшарівці в Харківській області. Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби 15 квітня Харківщина зазнала масованих ударів з боку російських військ, зокрема з використанням авіабомб, артилерії, дронів-камікадзе та реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, медики та житлова інфраструктура в кількох районах області.

Про це йдеться у зведенні Харківської ОВА.

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Найбільше постраждала Куп’янська громада. Після 22:00 ворог завдав удару по селищу Ківшарівка, застосувавши авіабомбу ФАБ-500. Внаслідок цього частково зруйновано багатоквартирний будинок, пошкоджено щонайменше десять житлових об’єктів.

Наслідки атаки по селу Ківшарівка. Фото: Харківська ОВА

Близько опівночі того ж дня у тому самому населеному пункті внаслідок удару поранення отримав парамедик, автомобіль медичної допомоги зазнав пошкоджень.

Наслідки атаки по Харківській області. Фото: Харківська ОВА

Інтенсивно обстрілювали й саме місто Куп’янськ: протягом дня були зафіксовані пошкодження від артилерії та РСЗВ — зруйновані щонайменше чотири приватні будинки.

У селі Осиново того ж району зафіксовано падіння ворожого дрона в очерет, що спричинило локальну пожежу. Між Куп’янськом та Кіндрашівкою від скиду вибухового пристрою з FPV-дрона постраждали дві жінки — їх госпіталізовано.

У Чугуївському районі двічі обстрілювали екскаватори поблизу села Шестакове. Внаслідок атак дронами постраждали двоє працівників, техніка вигоріла.

У Богодухівському районі вранці в селі Баранівка по околицях було випущено щонайменше чотири авіабомби, попередньо КАБ — обійшлося без руйнувань. Однак у Клиновій Новоселівці пошкоджено житловий будинок та господарські будівлі — обстріл здійснено з FPV-дронів.

Ранковий обстріл по селищу Слатине в Харківському районі призвів до масштабних руйнувань. Горіли гаражі та автомобіль, було пошкоджено амбулаторію, кілька багатоквартирних і приватних будинків.

Ситуація на фронті — зведення за добу про Харківський напрямок

За даними військових, протягом доби на Харківському напрямку противник намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів, зокрема біля Нової Кругляківки та Загризового — усі штурми було відбито.

Нагадаємо, російські війська щоденно атакують Харків та область. Вчора, за даними Харківської ОВА, вибухи від КАБів та БпЛА лунали одразу в кількох громадах.