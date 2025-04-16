Массированные обстрелы Харьковщины за сутки - пострадавшие и разрушения

Последствия российской атаки по Кившаровке в Харьковской области. Фото: Харьковская ОГА

В течение суток 15 апреля Харьковщина подверглась массированным ударам со стороны российских войск, в частности с использованием авиабомб, артиллерии, дронов-камикадзе и реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, медики и жилая инфраструктура в нескольких районах области.

Об этом говорится в сводке Харьковской ОГА.

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Больше всего пострадала Купянская громада. После 22:00 враг нанес удар по поселку Ковшаровка, применив авиабомбу ФАБ-500. В результате этого частично разрушен многоквартирный дом, повреждены еще по меньшей мере десять жилых объектов.

Последствия атаки по селу Ковшаровка. Фото: Харьковская ОГА

Около полуночи того же дня в том же населенном пункте в результате удара ранения получил парамедик, автомобиль медицинской помощи получил повреждения.

Последствия атаки по Харьковской области. Фото: Харьковская ОГА

Интенсивно обстреливали и сам город Купянск: в течение дня были зафиксированы повреждения от артиллерии и РСЗО — разрушены по меньшей мере четыре частных дома.

В селе Осиново того же района зафиксировано падение вражеского дрона в камыш, что вызвало локальный пожар. Между Купянском и Кондрашовкой от сброса взрывного устройства с FPV-дрона пострадали две женщины — они госпитализированы.

В Чугуевском районе дважды обстреливали экскаваторы вблизи села Шестаково. В результате атак дронами пострадали двое работников, техника выгорела.

В Богодуховском районе утром в селе Барановка по окрестностям было выпущено не менее четырех авиабомб, предварительно КАБ — обошлось без разрушений. Однако в Клиновой Новоселовке повреждены жилой дом и хозяйственные постройки — обстрел осуществлен с FPV-дронов.

Утренний обстрел по поселку Слатино в Харьковском районе привел к масштабным разрушениям. Горели гаражи и автомобиль, была повреждена амбулатория, несколько многоквартирных и частных домов.

Ситуация на фронте — сводка за сутки о Харьковском направлении

По данным военных, в течение суток на Харьковском направлении противник пытался прорвать оборону вблизи Волчанска. На Купянском направлении состоялось три атаки оккупантов, в частности у Новой Кругляковки и Загрызово — все штурмы были отбиты.

Напомним, российские войска ежедневно атакуют Харьков и область. Вчера, по данным Харьковской ОВА взрывы от КАБов и БпЛА раздавались сразу в нескольких громадах.