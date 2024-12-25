Обстріли Харківщини 25 грудня — останні новини та наслідки

Наслідки атаки по Харкову. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

На Харківщині впродовж доби 24 грудня та вранці, 25 грудня, тривали масовані обстріли, що спричинили значні пошкодження та постраждалих. Також тривають бої між ЗСУ та російськими окупантами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У середу, 25 гружня, з 06:00 до 06:29 ворог завдав ударів по місту Харків. Зафіксовані влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На цей час відомо про шістьох постраждалих. У нежитлових будівлях виникли пожежі, які досі ліквідують рятувальники.

Де та як атакував ворог 24 грудня Харківщину

Повідомляється, що 24 гружня о 19:00 у селі Вишнева Савинської громади Ізюмського району внаслідок атаки БПЛА пошкоджено три житлові будинки та господарські споруди.

Також о 15:45 у місті Куп’янськ Куп’янського району зафіксовано влучання FPV-дрона в дорожнє покриття.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник здійснив п’ять спроб штурму позицій українських військових у районах Вовчанська та Високої Яруги. Усі вони були безуспішними.

На Куп’янському напрямку російські війська проводили наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили 15 атак, ще вісім боїв тривають.

У результаті посилення евакуаційних заходів з Куп’янського та Борівського напрямків вдалося евакуювати 46 осіб, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, у Харкові вранці пролунали потужні вибухи, є постраждалі. За деякий час пролунали потужні повторні вибухи в місті.