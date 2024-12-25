Обстрелы Харьковщины 25 декабря — последние новости и последствия

Последствия атаки по Харькову Фото: REUTERS

На Харьковщине в течение суток 24 декабря и утром, 25 декабря, продолжались массированные обстрелы, повлекшие значительные повреждения и пострадавших. Также продолжаются бои между ВСУ и российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В среду, 25 декабря, с 06:00 до 06:29 враг нанес удары по городу Харьков. Зафиксированы попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. К настоящему времени известно о шести пострадавших. В нежилых постройках возникли пожары, которые до сих пор ликвидируют спасатели.

Где и как атаковал враг 24 декабря

Сообщается, что 24 декабря в 19:00 в селе Вишнево Савинской общины Изюмского района в результате атаки БПЛА повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.

Также в 15:45 в городе Купянск Купянского района зафиксировано попадание FPV-дрона в дорожное покрытие.

Боевые действия в Харьковской области

На Харьковском направлении противник предпринял пять попыток штурма позиций украинских военных в районах Волчанска и Высокой Яруги. Все они были безуспешными.

На Купянском направлении русские войска проводили наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Украинские защитники отразили 15 атак, еще восемь боев продолжаются.

В результате усиления эвакуационных мероприятий по Купянскому и Боровскому направлениям удалось эвакуировать 46 человек, среди них двое детей.

Напомним, в Харькове утром раздались мощные взрывы, есть пострадавшие. Через некоторое время раздались мощные повторные взрывы в городе.