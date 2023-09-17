Масовані обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив кількість загиблих і поранених

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Офіс генпрокурора

Минулої ночі, близько 00:30, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання чотирьох ракет ЗРК "С-300" по будівлі цивільного підприємства. До того ж загарбники атакували Харківську область.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що вчора, близько 11:10, ворог завдав по Харкову удари крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Противник випустив п'ять одиниць. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення шестеро цивільних чоловіків. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За словами Синєгубова, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

"Близько 11:30 між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані", — розповів він.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.

Під ворожим вогнем також перебували села Хатнє та Подоли Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району, с. Шийківка Ізюмського району, с. Івашки Богодухівського району, м. Вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, торговельні приміщення, сталися пожежі.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі, 17 вересня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог використав ракети та ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила 12 повітряних цілей.

Також ми писали, що вчора, 16 вересня, російські окупанти вдарили "Іскандерами" по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки РФ утворилась семиметрова вирва. До того ж ворог обстріляв Куп'янський район.